José Añón Souto

(Pepe de Buño)

Falleció anteayer, a los 82 años de edad,confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma.Conducción del cadáver, hoy miércoles con salida del tanatorio a las siete y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo.Sepelio, a continuación, en el cementerio parroquial de Bertoa- Carballo.Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4.

Carballo, 29 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños