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Diario de Ferrol

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José Añón Souto

(Pepe de Buño) 

Falleció anteayer, a los 82 años de edad,confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma.Conducción del cadáver, hoy miércoles con salida del tanatorio a las siete y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo.Sepelio, a continuación, en el cementerio parroquial de Bertoa- Carballo.Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4.

Carballo, 29 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños