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Diario de Ferrol

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Lourdes González Rodríguez

(Lourdes de Ceferina, viuda de Ramón Lago Buiturón) 

Falleció el día 27 de julio de 2026 a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Miércoles, día 29, a las cinco menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio: A continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María das Areas. Tanatorio Finisterre, velador nº 2.

Fisterra, 29 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños