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Diario de Ferrol

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Manuel Lema Pose

(Viudo de Josefina Pérez Lema) 

Falleció el día 27 de Julio, a los 94 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el miércoles, día 29 de julio, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Mamed de Sarces (Laxe). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde.Tanatorio San Antonio de Laxe, sala 1.

Sarces (Laxe), 29 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio