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Diario de Ferrol

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Clemente Manuel Montes Periago

Falleció el día 31 de julio, a los 80 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado a las cinco y media de la tarde, en la Iglesia Parroquial San Adrián de Corme Aldea. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Corme Aldea (Ponteceso), 1 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio