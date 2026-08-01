Manuela Regueiro Fraga

(Vecina de A Tablilla - Rodís) (Manuela da Campoleira)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA Una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy sábado. Funeral de cuerpo presente en el Tanatorio San Xulián de A Silva a las diez de la mañana y, a continuación, será el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

Rodís (Cerceda), 1 de agosto de 2026 Funeraria San Xulián