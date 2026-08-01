María Isaura Varela Andrade

(Isaura da Gándara)

Falleció el día de anteayer, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy sábado, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pelayo de Cundíns.Tanatorio de Ponteceso: velador nº 3. R/ Aduana s/n.

Cundíns (Cabana de Bergantiños), 1 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños