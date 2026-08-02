Dolores Aguiar Suárez

Falleció anteayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago Apóstol de Sisamo, Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4, Avda. Finisterre nº 62 (Carballo). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sisamo (Carballo), 2 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños