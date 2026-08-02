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Diario de Ferrol

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María Queijeiro Paz

(Viúva de Ernesto Torreira)

Finou onte, aos 93 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadaleito, hoxe, domingo, con saída do tanatorio ás sete da tarde. Funeral de corpo presente e enterro, deseguido, na igrexa e cemiterio (novo) parroquiais de Santa María de Torás, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Torás (A Laracha), 2 de agosto do 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños