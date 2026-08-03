Celia Ramona Negreira Varela

(Viuda de Eliseo Negreira Estramil)

Falleció el día 2 de agosto, a los 96 años, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el lunes a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial Santiago Apóstol de Sísamo, Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Sísamo (Carballo), 3 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio