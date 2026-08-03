El joven Joel Brandón Suárez
Falleció anteayer, a los 19 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: Hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces, Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3, Avda. Finisterre nº 62 (Carballo).
Entrecruces (Carballo), 3 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños