El joven Joel Brandón Suárez

Falleció anteayer, a los 19 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: Hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces, Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3, Avda. Finisterre nº 62 (Carballo).

Entrecruces (Carballo), 3 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños