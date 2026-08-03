Ramona Antón Lado

(Moncha) (Viuda de Pedro Cambeiro Ozón)

Falleció el día 2 de agosto de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes, día 3, a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral en la iglesia de Santa Eulalia de Brens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 2. C/ O Son nº 68.

Cee, 3 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños