Dolores García Zas

Falleció ayer, a los 76 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy, martes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha Villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com.

Carballo, 4 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños