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Diario de Ferrol

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 Manuel Pérez Cancela

Falleció ayer, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción; hoy miercoles, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y Cementerio parroquiales de San Eleuterio de Tella – Ponteceso. Tanatorio Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, S/N – Ponteceso. Tel. 981 714 639. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Tella (Ponteceso), 5 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños