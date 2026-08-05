  Mercedes Tasende Tasende

(Viuda de Desiderio Cives Arijón, vecina de Segufe – Seavia)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles a seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed y Sta. Minia de Seavia. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 5 de agosto de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta