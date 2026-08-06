  Enrique Regueira Lamas

Falleció el día 5 de agosto, a los 83 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará jueves a las seis y media de la tarde, en la capilla de santa Lucía de Tallo - Ponteceso. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio vecinal de San Blas. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Tallo (Ponteceso), 6 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio