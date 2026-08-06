Jesús Vázquez Rodríguez
Falleció el día 5 de agosto, a los 91 años, confortado con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará jueves a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial San Salvador de Erbecedo - Coristanco. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las siete y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Erbecedo (Coristanco), 6 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio