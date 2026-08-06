 Manuel Leandro Ézara Trillo

(O Vizcayo de Fadibón, viudo de Nieves Outes Santabaya)

Falleció el día 5 de agosto de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE

.l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 6, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial Santa Eulalia de Brens, y sepelio a continuación en el cementerio Vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira Velador nº 4. O Son, nº 68 – Cee - Tel. 981 746 030.

Cee, 6 de agosto 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños