 Ramón Rivas Traba

(Coné, viudo de Conchita da Ramalla)

Falleció el día 5 de agosto de 2026 a los 81 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia y amigos RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 6 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas. Tanatorio Finisterre: Velador nº 2. Rúa da Capela nº 2 - Tel. 981 746 030.

Fisterra, 6 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños