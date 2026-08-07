  Ernesto Rivera Calo

(Pinza) (Viudo Carmen María Pichel Martínez)

Falleció el día 6 de agosto de 2026, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, viernes día 7 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Las Arenas e incineración en el Crematorio Grupo Bergantiños, en Bértoa-Carballo. Nota: No se recibe duelo. Se agradece la presencia al funeral. Tanatorio Finisterre: Velador nº 2. Rúa da Capela nº 2.

Fisterra, 7 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños