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Diario de Ferrol

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 José Ferreiro Parga

Falleció el día 6 de agosto de 2026, a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, viernes día 7, a las seis y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión y traslado a continuación al crematorio de Bértoa (Carballo). Las cenizas serán enterradas en la intimidad familiar. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. O Son nº 68.

Cee, 7 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños