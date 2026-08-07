Manuel Pérez Casais
(Manolito de Pola)
Falleció el día 2 de agosto de 2026, en su domicilio de Lanzarote, a los 64 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, viernes día siete a las seis y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia parroquial de San Clemente de O Pindo, e incineración a continuación en nuestro crematorio de Bertoa, Carballo (Grupo Bergantiños). Tanatorio Carnota: Velador nº 3.
Carnota, 7 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños