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Diario de Ferrol

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 Manuel Pérez Casais

(Manolito de Pola)

Falleció el día 2 de agosto de 2026, en su domicilio de Lanzarote, a los 64 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, viernes día siete a las seis y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia parroquial de San Clemente de O Pindo, e incineración a continuación en nuestro crematorio de Bertoa, Carballo (Grupo Bergantiños). Tanatorio Carnota: Velador nº 3.

Carnota, 7 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños