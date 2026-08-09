Justo Suárez Cotelo
Falleció ayer, a los 79 años de edad confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de A Graña. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2, R/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
A Graña (Ponteceso), 9 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños