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Diario de Ferrol

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Justo Suárez Cotelo

Falleció ayer, a los 79 años de edad confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de A Graña. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2, R/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

A Graña (Ponteceso), 9 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños