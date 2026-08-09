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Diario de Ferrol

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Manuel Lago Rabuñal

(Laguiño) (Viudo de Isolina Muíño Iglesias) 

Falleció ayer, a los 71 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las siete y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Santa María de Torás, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1, C/ Gándara nº 1 (A Laracha). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Torás (A Laracha), 9 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños