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Diario de Ferrol

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Manuel Mato Gerpe

Falleció anteayer, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy, domingo, con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cores (Ponteceso). Tanatorio de Malpica: Velador nº 3, C/ A Camuza nº 31 (Malpica). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cores (Ponteceso), 9 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños