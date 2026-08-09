Manuel Mato Gerpe
Falleció anteayer, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy, domingo, con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cores (Ponteceso). Tanatorio de Malpica: Velador nº 3, C/ A Camuza nº 31 (Malpica). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Cores (Ponteceso), 9 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños