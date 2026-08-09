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Diario de Ferrol

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Purificación Amigo Riveiro

(Pura de Avelina) (Viuda de Severino Val Amigo) 

Falleció el día 8 de agosto de 2026, a los 99 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 9 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Misa cantada de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de San Julián de Moraime. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3, C/ Virxen da Barca nº 39.

Moraime (Muxía), 9 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños