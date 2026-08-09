Ramón Fernández Gesto
(Pai de Moncho do Bar Bosque)
Falleció el día de anteayer, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, domingo, con salida del tanatorio hoy a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6, Avd. Finisterre nº 62 (Carballo). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Carballo, 9 de agosto del 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños