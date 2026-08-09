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Diario de Ferrol

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Ramón Fernández Gesto

(Pai de Moncho do Bar Bosque) 

Falleció el día de anteayer, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, domingo, con salida del tanatorio hoy a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6, Avd. Finisterre nº 62 (Carballo). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 9 de agosto del 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños