Antonio Trillo Trillo
(Viudo de Orosita Castro Caamaño)
Falleció el día 9 de agosto de 2026, a los 102 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 10, a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Ameixenda y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira - Velador Nº 2 . O Son, Nº68 - Telf. 981746030.
Cee, 10 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños