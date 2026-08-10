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Diario de Ferrol

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Antonio Trillo Trillo

(Viudo de Orosita Castro Caamaño) 

Falleció el día 9 de agosto de 2026, a los 102 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 10, a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Ameixenda y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira - Velador Nº 2 . O Son, Nº68 - Telf. 981746030.

Cee, 10 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños