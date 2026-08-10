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Diario de Ferrol

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Carmen Paredes Lago

(Viuda de José Balsa Lamas) 

Falleció ayer a los 95 años de edad, confortada con los AA.E.E. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago Apóstol de Sísamo - Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo - Tlfno. 981701505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sísamo - Carballo, 10 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños