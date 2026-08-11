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Diario de Ferrol

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Virginia Queijo Caamaño

(Viuda de Jesús Loureiro Díaz) 

Falleció anteayer, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy, martes, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Benito de Golmar – A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel. 981 605 858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Golmar (A Laracha), 11 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños