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Diario de Ferrol

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 José Domínguez Trillo

Falleció ayer, a los 61 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, miércoles, con salida del tanatorio hoy a las once de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Broño, Negreira. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avd. Finisterre, nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 12 de agosto del 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños