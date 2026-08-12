 José Domínguez Trillo

Falleció ayer, a los 61 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, miércoles, con salida del tanatorio hoy a las once de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Broño, Negreira. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avd. Finisterre, nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 12 de agosto del 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños