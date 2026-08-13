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Diario de Ferrol

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Josefa Liñeiro Fernández

(Fina Do Roncoso) (Viuda de Teodoro Toba Fernández) 

Falleció el día 12 de agosto de 2026, a los 104 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 13 a las ocho menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María De Muxía. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 13 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños