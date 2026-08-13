Luciano Muñiz Castiñeiras

(Viudo de Dolores Remuiñán Cambón)

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: Jueves, día 13, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Ardaña - Carballo. Tanatorio Bergantiños, velador nº 4.

Ardaña (Carballo), 13 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños