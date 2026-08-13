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Diario de Ferrol

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Manuel Bouzas Souto

(Manolo de Vinculeiro) 

Falleció anteayer, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Toda tu familia, cuidador@s y amig@s. RUEGAN una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Malpica. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31- Malpica - Tel.981 720 923. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cerqueda ( Malpica), 13 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños