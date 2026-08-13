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Diario de Ferrol

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Manuel Fidalgo Periscal

(“Lito o Carteiro” “Viudo de Élida Mancebo Cotelo - “Lita”) 

Falleció ayer, a los 93 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA Una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy, jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños, velador nº 3.

Carballo, 13 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños