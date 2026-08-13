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Diario de Ferrol

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María Alicia Collazo Castro

(Viúva de Marcelino Varela Daviña) 

Finou o día 12 de agosto, aos 95 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase, Xoves, día 13 de agosto, ás seis da tarde, na igrexa parroquial da Nosa Señora do Perpetuo Socorro de Caión-Laracha. Deseguido recibirá sepultura no cemiterio parroquial novo, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase ás cinco e media da tarde.Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 2.

Caión (Laracha), 13 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio