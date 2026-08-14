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Diario de Ferrol

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Anselmo Guiance Pérez

(Viudo de Dolores Gende Seoane, vecino de Outeiriños-Entrecruces) 

Falleció el día 13, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Ginés de Entrecruces. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Entrecruces (Carballo), 14 de agosto de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta