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Diario de Ferrol

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El joven Pedro Porteiro Carro

Falleció el día 14 de agosto, a los 21 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el sábado, día 15 a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Rus (Carballo). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las siete menos veinte de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Rus (Carballo), 15 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio