El joven Pedro Porteiro Carro
Falleció el día 14 de agosto, a los 21 años, confortado con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el sábado, día 15 a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Rus (Carballo). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las siete menos veinte de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.
Rus (Carballo), 15 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio