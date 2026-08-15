Sara Varela Lorenzo

(Vecina de Agualada)

Falleció en el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy sábado día 15 a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente a la cinco y media de la tarde y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Lorenzo de Agualada. Capilla ardiente: Tanatorio Pompas Fúnebres de la Palloza (A Coruña).

Agualada (Coristanco), 15 de agosto de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta