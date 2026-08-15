Teresa Amado Pose
(Viuda de Enrique Regueira Lamas)
Falleció el día 14 de agosto, a los 83 años, confortada con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el sábado día 15 a las cuatro y media, en la Capilla de Santa Lucía de Tallo - Ponteceso. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio Vecinal de San Blas. Favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio: Cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es
Tallo (Ponteceso), 15 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio