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Diario de Ferrol

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Teresa Amado Pose

(Viuda de Enrique Regueira Lamas) 

Falleció el día 14 de agosto, a los 83 años, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el sábado día 15 a las cuatro y media, en la Capilla de Santa Lucía de Tallo - Ponteceso. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio Vecinal de San Blas. Favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio: Cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Tallo (Ponteceso), 15 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio