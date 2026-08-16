Carmen Souto Rama
(Carmucha de Souto)
(Viuda de Manuel Rodríguez Gerpe)
Falleció anteayer, a los 100 años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver hoy domingo con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Verísimo de Oza.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4.
Avenida de Finisterre nº 62 (Carballo).
Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Carballo, 16 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños