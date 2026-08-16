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Diario de Ferrol

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Carmen Souto Rama

(Carmucha de Souto) 

(Viuda de Manuel Rodríguez Gerpe) 

Falleció anteayer, a los 100 años de edad, confortada con los AA.EE. 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por su alma. 

Conducción del cadáver hoy domingo con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. 

Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Verísimo de Oza. 

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. 

Avenida de Finisterre nº 62 (Carballo). 

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 16 de agosto de 2026                                                  Tanatorios Grupo Bergantiños