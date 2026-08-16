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Diario de Ferrol

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Santiago Rodríguez Varela

(Santiago do Moroso do Castro) 

Falleció el día 14 de agosto, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. 

Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. 

Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cores. 

Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n. 

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cores (Ponteceso), 16 de agosto de 2026                                 Tanatorios Grupo Bergantiños