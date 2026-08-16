Santiago Rodríguez Varela

(Santiago do Moroso do Castro)

Falleció el día 14 de agosto, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia.

Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde.

Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cores.

Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n.

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cores (Ponteceso), 16 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños