Jesús Luis Romero Soneira

(Jesús Romero Soneira da Condomiña)

Falleció el día 16 de agosto de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Conducción del cadáver, hoy lunes día 17 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio.

Funeral de cuerpo presente en la iglesia de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia.

Tanatorio de Muxía: Velador nº 3, C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 17 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños