Jesús Luis Romero Soneira
(Jesús Romero Soneira da Condomiña)
Falleció el día 16 de agosto de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes día 17 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia.
Tanatorio de Muxía: Velador nº 3, C/ Virxen da Barca nº 39.
Muxía, 17 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños