Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jesús Luis Romero Soneira

(Jesús Romero Soneira da Condomiña) 

Falleció el día 16 de agosto de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE.

 D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Conducción del cadáver, hoy lunes día 17 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. 

Funeral de cuerpo presente en la iglesia de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. 

Tanatorio de Muxía: Velador nº 3, C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 17 de agosto de 2026                                                     Tanatorios Grupo Bergantiños