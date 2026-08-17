María Carmen Andrade Villar
(Carmen de Paquito)
(Viúva de Tucho de Montáns)
Finou antonte, aos 86 anos de idade, confortada cos AA.EE.
D.E.P.
A súa familia.
PREGA unha oración pola súa alma.
Condución do cadaleito: Hoxe, luns, con saída do tanatorio ás catro e media da tarde. Funeral de corpo presente e enterro, deseguido, na igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Leiloio (Malpica de Bergantiños).
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8, Avda. de Fisterra nº 62; Carballo.
Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Leiloio (Malpica), 17 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños