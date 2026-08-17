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Diario de Ferrol

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María Carmen Andrade Villar

(Carmen de Paquito) 

(Viúva de Tucho de Montáns) 

Finou antonte, aos 86 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

D.E.P. 

A súa familia. 

PREGA unha oración pola súa alma. 

Condución do cadaleito: Hoxe, luns, con saída do tanatorio ás catro e media da tarde. Funeral de corpo presente e enterro, deseguido, na igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Leiloio (Malpica de Bergantiños). 

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8, Avda. de Fisterra nº 62; Carballo. 

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Leiloio (Malpica), 17 de agosto de 2026                                     Tanatorios Grupo Bergantiños