José Cabeza Traba

(Vecino de Aldemunde de Arriba–Carballo)

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, martes. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María Magdalena de Aldemunde. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

Aldemunde (Carballo), 18 de agosto de 2026. Funeraria San Xulián