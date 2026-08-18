Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Cabeza Traba

(Vecino de Aldemunde de Arriba–Carballo) 

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, martes. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María Magdalena de Aldemunde. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

Aldemunde (Carballo), 18 de agosto de 2026.  Funeraria San Xulián