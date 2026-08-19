Antonio Gómez Caamaño

Falleció ayer, a los 79 años de edad confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente: En la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 19 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños