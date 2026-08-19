Roberto García Mira

(Roberto do Sinagoga)

Falleció el día 17 de agosto, a los 76 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo: sala nº 4.

Carballo, 19 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio