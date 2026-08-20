  Luz Divina Bermudez Lema

(Lucita)

Falleció ayer, a los los 68 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Esteban de Cesullas. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2. C/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cesullas (Cabana de Bergantiños), 20 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños