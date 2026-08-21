  María Cotelo Gerpe

(Maruja de Nicacio) (Viuda de Manuel Sande Añón)

Falleció ayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: Hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente: En la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio: A continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 21 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños