Jorge Manuel Domínguez Rabuñal
(Neto de Rabuñal “O Fontaneiro”)
Finou o 24 de agosto, aos 38 anos de idade, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma. Funeral: Mércores, ás cinco da tarde, na igrexa Parroquial de Nosa Señora das Areas. A continuación, os seus restos mortais serán incinerados na intimidade. Saída do tanatorio: Cinco menos cuarto da tarde. Tanatorio San Antonio de Fisterra, sala nº 3.
Fisterra, 26 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio