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Diario de Ferrol

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Jorge Manuel Domínguez Rabuñal

(Neto de Rabuñal “O Fontaneiro”) 

Finou o 24 de agosto, aos 38 anos de idade, confortado cos AA.EE. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma. Funeral: Mércores, ás cinco da tarde, na igrexa Parroquial de Nosa Señora das Areas. A continuación, os seus restos mortais serán incinerados na intimidade. Saída do tanatorio: Cinco menos cuarto da tarde. Tanatorio San Antonio de Fisterra, sala nº 3.

Fisterra, 26 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio