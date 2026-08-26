Severina Alvarellos Canosa
(Casa do Berbia de Merexo) (Viúva de Manuel Leis Mouzo)
Finou o día 25 de agosto de 2026, ós 92 anos de idade, confortada cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. Roga unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Condución do cadáver, hoxe mércores día 26, ás tres e media da tarde saída do tanatorio. Funeral de corpo presente e sepelio a continuación na igrexa e cemiterio parroquiais de San Martiño de Ozón. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.
Muxía, 26 de agosto de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños